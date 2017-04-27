Favori Soldado
Trabzonspor yönetimi, Villarreal’de forma giyen 31 yaşındaki Roberto Soldado için girişimlere başlama kararı verdi. Yanal, onu “Takımın gücüne güç katacak bir oyuncu” diye tarif etti.
16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Kariyerinde Real Madrid ve Tottenham gibi önemli kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki yıldızın takıma çok önemli katkılar yapacağını savunan Yanal'ın, bu transfer için ısrarcı olacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro'nun üzerinde olan Soldado'nun hem bitiriciliği hem de takım oyunu içerisinde aldığı sorumluluk nedeniyle Yanal tarafından istendiği belirtildi. Tottenham'dan 16 milyon euro'ya Villarreal'e giden Soldado'nun 3-4 milyon euro'luk bir maliyeti olacağı belirtiliyor. Uzun süreli sakatlıklar yaşayan Soldado'nun anlaşma sağlanması halinde detaylı kontrolden geçirileceği belirtiliyor.
İspanya La Liga'da 241 maça çıkıp 108 gol atan ve 27 asist yapan Soldado, İngiltere Premier League'de de 52 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez sarstı, 6 asist gerçekleştirdi. 31 yaşındaki oyuncu Avrupa kupaları maçlarında da 72 maçta 29 gol atıp 11 de asist yaptı.
Yunus Emre SEL
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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