Zokora, Semen’de
Bordo-mavili ekibin eski futbolcularından Didier Zokora kariyerinin son döneminde Endonezya'ya transfer oldu. Fildişi Sahilli yıldız, Semen Padang ile sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki Zokora, Michael Essien, Juan Pablo Pino, Mohammed Sissoko gibi futbolcuların yer aldığı Endonezya Ligi'nde mücadele edecek. Zokora yeni bir heyecan yaşadığını söyledi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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