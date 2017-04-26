Zokora, Semen’de

Bordo-mavili ekibin eski futbolcularından Didier Zokora kariyerinin son döneminde Endonezya'ya transfer oldu. Fildişi Sahilli yıldız, Semen Padang ile sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki Zokora, Michael Essien, Juan Pablo Pino, Mohammed Sissoko gibi futbolcuların yer aldığı Endonezya Ligi'nde mücadele edecek. Zokora yeni bir heyecan yaşadığını söyledi.