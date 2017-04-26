 Yanal: Hedef Avrupa – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Yanal: Hedef Avrupa

    Yanal: Hedef Avrupa
    'un teknik direktörü Ersun Yanal hedeflerinin Avrupa Kupası olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Trabzonspor, Avrupa'ya aşina bir kulüp. Bu kulübü Avrupa Kupaları'na taşımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
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