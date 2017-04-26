 West Ham Onur’a hayran – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    West Ham Onur’a hayran

    West Ham Onur’a hayran
    West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic'in bir süredir Onur Kıvrak'ı istediği İngiliz medyasında yer alıyordu. Ancak haberlerde Trabzonspor'un gelen teklifi kabul etmediği ifade edilmişti. Yine de Onur Kıvrak-West Ham haberlerinin sonu gelmedi. West Ham taraftarına "Onur, Randolph ve Adrian'dan daha iyi kaleci mi?" sorusu yönetildi. Yüzde 93 evet, yüzde 7 hayır çıktı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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