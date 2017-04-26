West Ham Onur’a hayran
West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic'in bir süredir Onur Kıvrak'ı istediği İngiliz medyasında yer alıyordu. Ancak haberlerde Trabzonspor'un gelen teklifi kabul etmediği ifade edilmişti. Yine de Onur Kıvrak-West Ham haberlerinin sonu gelmedi. West Ham taraftarına "Onur, Randolph ve Adrian'dan daha iyi kaleci mi?" sorusu yönetildi. Yüzde 93 evet, yüzde 7 hayır çıktı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
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4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
West Ham Onur’a hayran haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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