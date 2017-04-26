West Ham Onur’a hayran

West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic'in bir süredir Onur Kıvrak'ı istediği İngiliz medyasında yer alıyordu. Ancak haberlerde Trabzonspor'un gelen teklifi kabul etmediği ifade edilmişti. Yine de Onur Kıvrak-West Ham haberlerinin sonu gelmedi. West Ham taraftarına "Onur, Randolph ve Adrian'dan daha iyi kaleci mi?" sorusu yönetildi. Yüzde 93 evet, yüzde 7 hayır çıktı.