Trabzonspor'un ilk 4 hedefi
Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde aldığı başarılı sonuçlarla büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ligi ilk 4 içerisinde bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.
Antalyaspor galibiyetinin ardından bir üst basamağındaki Galatasaray ile puan farkını 2'ye, Fenerbahçe ile 6'ya indiren 5. sıradaki bordo-mavililer, gözünü ilk 4'e dikti.
Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde gösterdiği performansla Galatasaray'dan 13, Fenerbahçe'den de 7 puan fazla toplamayı başardı.
- Bordo-mavililer, 14. sıraya kadar gerilemişti
Ligin ilk yarısında kötü sonuçlar alan Trabzonspor, 12. haftada sıralamada en kötü derecesini elde etti.
Bordo-mavililer, 12. hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 12 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.
Ligin 16 haftalık ilk bölümünü de 18 puanla 13. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda ise 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puan topladı. Puanını 47'ye yükselten bordo-mavililer, 5. sıraya tırmanma başarısı gösterdi.
- Çubukçu: "Hak ettiğimize inanıyoruz"
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarına katılma yolunda geçen hafta Antalyaspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.
İkinci yarıda yükselişe geçtiklerini ve kötü günleri geride bıraktıklarını ifade eden Çubukçu, "Sezon sonunda Avrupa'da olan bir Trabzonspor için mücadele ediyoruz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürerek lig sonunda ilk 4 içerisinde yer alıp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." diye konuştu.
Çubukçu, oynadıkları futbol ve aldıkları sonuçlarla ikinci yarının en çok konuşulan takımlarından olduklarını, bunun da gelecek sezon şampiyonluk hedefleri doğrultusunda kendilerine büyük moral verdiğini vurguladı.
Her geçen gün zirveye doğru bir adım yaklaşarak 5. sıraya kadar geldiklerini anlatan Çubukçu, "Öncelikle düşüncemiz bir takım olabilmekti. İkinci yarıda yaptığımız transferlerle iyi bir takım olduk, daha sonra da istediğimiz sonuçlar geldi. Her geçen hafta üst sıralara doğru yürüdük. Buraya kadar gelmişken bu yürüyüşü bırakmak istemiyoruz. Kalan 6 maçımızı da kazanarak ligi ilk 4 içerisinde bitireceğimize ve bunu hak ettiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Çubukçu, Medical Park Arena'da hafta sonu Gençlerbirliği ile yapacakları karşılaşmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Aldığımız sonuçların karşılık bulması için Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılmalıyız. Gençlerbirliği ve Kayserispor ile sahamızda art arda karşılaşacağız. Yeni stadımızda taraftarlarımızla bütünleştik, iyi maçlar oynadık. Taraftarlara iyi futbol izlettirmenin keyfini yaşadık. Onlara bu maçlarda da ihtiyacımız çok olacak."
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:58
- Bruma ayrılmayı kafasına koydu!
Toplam 8
Yorum
ÖNCE GS YA BORCUNU ÖDEYECEK GS LA SÖZLEŞME YENİLEMİYORSA KADRO DIŞI BIRAKIN BU BRUMA DENEN ADAMI. GS SAYESİNDE BRUMA OLDU. ÖNCE BORCUNU ÖDEYECEK GS YA.
- Pektemek kalacak
Toplam 11
Yorum
Taraftar Avrupada başarı istiyorsak daha kaliteli oyunculara ihtiyacımız var yerli ise umut vaad eden daha genç oyunculara.
- Yarın Kjaer zirvesi var
Toplam 9
Yorum
Fenerbahçe 9-10 teklif ederlese teşekkür edip yollayın düşünmeyin bile. 15-20 verirlerse satın gitsin.
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