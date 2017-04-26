Ryad çok pişman
Sezon başında Trabzonspor'un gündeminde olan Ryad Boudebouz, Montpellier'de kalmıştı. Ancak Cezayirli 10 numara bu kararından dolayı pişman olduğunu söyledi. 27 yaşındaki futbolcu sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Ryad "Daha büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Şimdi tam zamanı" dedi. Trabzonspor'un dışında Roma ve Celta Vigo'nun da onu istediği iddia ediliyor.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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