 Ryad çok pişman – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Ryad çok pişman

    Ryad çok pişman
    Sezon başında 'un gündeminde olan Ryad Boudebouz, Montpellier'de kalmıştı. Ancak Cezayirli 10 numara bu kararından dolayı pişman olduğunu söyledi. 27 yaşındaki futbolcu sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Ryad "Daha büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Şimdi tam zamanı" dedi. Trabzonspor'un dışında Roma ve Celta Vigo'nun da onu istediği iddia ediliyor.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:51
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