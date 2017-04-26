 Resmi çağrı: Hayde maça – Fotomaç – 26 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Resmi çağrı: Hayde maça

    Resmi çağrı: Hayde maça

    Bordo-mavili yönetim, Gençlerbirliği mücadelesi öncesi taraftara çağrıda bulundu.

    Kulübün resmi hesaplarından "Hayde maça" kampanyasıyla taraftarların Cumartesi günü Şenol Güneş Stadı'na akın etmeleri istendi. En az 30 bin taraftar bekleniyor.

    BAŞKAN USTA'DAN İNDİRİM
    'da Gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra fiyatları değişti. Başkan Muharrem Usta taraftarların yoğun isteği üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti. Biletleri yüksek fiyattan satın alanlara aradaki fark geri ödenecek.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Resmi çağrı: Hayde maça haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.