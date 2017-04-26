Resmi çağrı: Hayde maça
Bordo-mavili yönetim, Gençlerbirliği mücadelesi öncesi taraftara çağrıda bulundu.
Kulübün resmi hesaplarından "Hayde maça" kampanyasıyla taraftarların Cumartesi günü Şenol Güneş Stadı'na akın etmeleri istendi. En az 30 bin taraftar bekleniyor.
BAŞKAN USTA'DAN İNDİRİM
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra fiyatları değişti. Başkan Muharrem Usta taraftarların yoğun isteği üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti. Biletleri yüksek fiyattan satın alanlara aradaki fark geri ödenecek.
BAŞKAN USTA'DAN İNDİRİM
Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra fiyatları değişti. Başkan Muharrem Usta taraftarların yoğun isteği üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti. Biletleri yüksek fiyattan satın alanlara aradaki fark geri ödenecek.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
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4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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