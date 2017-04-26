Kupaları alacağız
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta gelecek adına umutlu konuştu. Usta “Karanlık dönemi geçtik, tünelin ucunda ışığı gördük. Nice şampiyonluklar kazanacağız” dedi.
Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde panele katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Usta, yönetime ilk seçildikleri günlerde yaşadıkları zorlukları anlatarak konuşmasına başladı. Trabzonspor'un başkanı Usta "Uzun metrajlı filmin ilk bölümünü yaşadık. Zorlu günlerdi. Ama bu filmin, ikinci, üçüncü, dördüncü bölümleri de var. İşimizi düzgün yaparak bir yerlere geliyoruz" ifadelerini kullandı.
'GELECEĞİMİZ PARLAK'
Muharrem Usta doğru planlama ile karanlık dönemi geçtiklerini söyleyip, tünelin ucundaki ışığı gördüklerini kaydetti. Usta "Göğsümüzü kabartarak söyleyebilirim ki geleceğimiz parlak. Benim Trabzonspor adına bir hayalim var, yeniden şampiyonluklar. Biz bu bilinçle çalışıyoruz. Yeni nesil şanslı. Onların nice şampiyonluklar yaşayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. Usta'nın konuşması ayakta alkışlandı.
'GELECEĞİMİZ PARLAK'
Muharrem Usta doğru planlama ile karanlık dönemi geçtiklerini söyleyip, tünelin ucundaki ışığı gördüklerini kaydetti. Usta "Göğsümüzü kabartarak söyleyebilirim ki geleceğimiz parlak. Benim Trabzonspor adına bir hayalim var, yeniden şampiyonluklar. Biz bu bilinçle çalışıyoruz. Yeni nesil şanslı. Onların nice şampiyonluklar yaşayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. Usta'nın konuşması ayakta alkışlandı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Kupaları alacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.