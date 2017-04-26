 Kupaları alacağız – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Kupaları alacağız

    Kupaları alacağız

    Başkanı gelecek adına umutlu konuştu. Usta “Karanlık dönemi geçtik, tünelin ucunda ışığı gördük. Nice şampiyonluklar kazanacağız” dedi.

    Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde panele katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Usta, yönetime ilk seçildikleri günlerde yaşadıkları zorlukları anlatarak konuşmasına başladı. Trabzonspor'un başkanı Usta "Uzun metrajlı filmin ilk bölümünü yaşadık. Zorlu günlerdi. Ama bu filmin, ikinci, üçüncü, dördüncü bölümleri de var. İşimizi düzgün yaparak bir yerlere geliyoruz" ifadelerini kullandı.

    'GELECEĞİMİZ PARLAK'
    doğru planlama ile karanlık dönemi geçtiklerini söyleyip, tünelin ucundaki ışığı gördüklerini kaydetti. Usta "Göğsümüzü kabartarak söyleyebilirim ki geleceğimiz parlak. Benim adına bir hayalim var, yeniden şampiyonluklar. Biz bu bilinçle çalışıyoruz. Yeni nesil şanslı. Onların nice şampiyonluklar yaşayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. Usta'nın konuşması ayakta alkışlandı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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