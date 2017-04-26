 Keyifli antrenman – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Keyifli antrenman

    Keyifli antrenman
    , Gençlerbirliği karşılaşması hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma bir hayli keyifli geçti. Isınmanın ardından, pas ve taktik çalışan bordo-mavili futbolcular sık sık şakalaştı. Ersun Yanal idman sırasında başta Yusuf Yazıcı olmak üzere futbolcularıyla birebir görüşmeler de gerçekleştirdi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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