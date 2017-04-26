Keyifli antrenman
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşılaşması hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma bir hayli keyifli geçti. Isınmanın ardından, pas ve taktik çalışan bordo-mavili futbolcular sık sık şakalaştı. Ersun Yanal idman sırasında başta Yusuf Yazıcı olmak üzere futbolcularıyla birebir görüşmeler de gerçekleştirdi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Keyifli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.