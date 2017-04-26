''Formum her geçen gün artıyor''
Fırtına'nın gol makinesi Hugo Rodallega, Cali Radyosu'na konuştu. 2011 yılından beri Kolombiya Milli Takımı'na davet almayan tecrübeli forvet "Milli formayı hak ediyorum. Trabzonspor'da formum her geçen gün artıyor. Bunu herkes görmeli" ifadelerini kullandı. Rodallega, Milli Takım'a çağırılmasa bile Trabzonspor'un başarısı için yüzde yüz konsantre olduğunu söyledi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
''Formum her geçen gün artıyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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