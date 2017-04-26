 ''Formum her geçen gün artıyor'' – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Formum her geçen gün artıyor''

    ''Formum her geçen gün artıyor''
    Fırtına'nın gol makinesi Hugo Rodallega, Cali Radyosu'na konuştu. 2011 yılından beri Kolombiya Milli Takımı'na davet almayan tecrübeli forvet "Milli formayı hak ediyorum. Trabzonspor'da formum her geçen gün artıyor. Bunu herkes görmeli" ifadelerini kullandı. Rodallega, Milli Takım'a çağırılmasa bile Trabzonspor'un başarısı için yüzde yüz konsantre olduğunu söyledi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
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