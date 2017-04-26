Fırtına'nın gol makinesi Hugo Rodallega, Cali Radyosu'na konuştu. 2011 yılından beri Kolombiya Milli Takımı'na davet almayan tecrübeli forvet "Milli formayı hak ediyorum. Trabzonspor'da formum her geçen gün artıyor. Bunu herkes görmeli" ifadelerini kullandı. Rodallega, Milli Takım'a çağırılmasa bile Trabzonspor'un başarısı için yüzde yüz konsantre olduğunu söyledi.