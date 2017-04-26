 2. yarı gol olup yağdılar – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    2. yarı gol olup yağdılar

    2. yarı gol olup yağdılar
    sezonun ikinci yarısındaki büyük çıkışını hücumdaki performansına borçlu. Sezonun ilk 16 haftasında 12 golle Akhisar Belediyespor'dan sonra en az rakip ağları sarsan 2. takım olan Fırtına, ikinci devrede ise coştu. Trabzonspor 22 golle, 29 gollü Beşiktaş ve 23 gollü Medipol Başakşehirspor'un ardından 3. sırada yer aldı.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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