2. yarı gol olup yağdılar
Trabzonspor sezonun ikinci yarısındaki büyük çıkışını hücumdaki performansına borçlu. Sezonun ilk 16 haftasında 12 golle Akhisar Belediyespor'dan sonra en az rakip ağları sarsan 2. takım olan Fırtına, ikinci devrede ise coştu. Trabzonspor 22 golle, 29 gollü Beşiktaş ve 23 gollü Medipol Başakşehirspor'un ardından 3. sırada yer aldı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
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GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
2. yarı gol olup yağdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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