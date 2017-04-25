Yeni yıldız Yazıcı
Devre arasında Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılması, Bero'nun ise sakatlanmasıyla formayı kapan Yusuf Yazıcı, bu sezonun en flaş ismi olmayı başardı.
Ersun Yanal'ın, "O bizim en önemli transferimiz ve çok uzun yıllar Türk futboluna başarıyla hizmet edecek" diyerek övgüyle bahsettiği 20 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 3 gol 6 asistlik performans yakaladı. Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte toplamda 5 gol, 10 asistlik performans sergileyen Yazıcı, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yi gölgede bıraktı. Gelecek sezon için oluşturulacak iddialı kadronun en önemli parçalarından biri olacak Yazıcı'nın ailesi de kendisinin transfer dedikodularına kulaklarını tıkaması için yoğun çaba harcıyor.
Başkan Muharrem Usta da genç oyuncunun geleceği ile ilgili, "Onu kimseye satmayacağız" diyerek, kapıyı kapattı.
Başkan Muharrem Usta da genç oyuncunun geleceği ile ilgili, "Onu kimseye satmayacağız" diyerek, kapıyı kapattı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Yeni yıldız Yazıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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