Yeni yıldız Yazıcı

Devre arasında Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılması, Bero'nun ise sakatlanmasıyla formayı kapan Yusuf Yazıcı, bu sezonun en flaş ismi olmayı başardı.

Ersun Yanal'ın, "O bizim en önemli transferimiz ve çok uzun yıllar Türk futboluna başarıyla hizmet edecek" diyerek övgüyle bahsettiği 20 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 3 gol 6 asistlik performans yakaladı. Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte toplamda 5 gol, 10 asistlik performans sergileyen Yazıcı, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yi gölgede bıraktı. Gelecek sezon için oluşturulacak iddialı kadronun en önemli parçalarından biri olacak Yazıcı'nın ailesi de kendisinin transfer dedikodularına kulaklarını tıkaması için yoğun çaba harcıyor.



Başkan Muharrem Usta da genç oyuncunun geleceği ile ilgili, "Onu kimseye satmayacağız" diyerek, kapıyı kapattı.