 Yeni yıldız Yazıcı – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Yeni yıldız Yazıcı

    Yeni yıldız Yazıcı

    Devre arasında Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılması, Bero'nun ise sakatlanmasıyla formayı kapan , bu sezonun en flaş ismi olmayı başardı.

    Ersun Yanal'ın, "O bizim en önemli transferimiz ve çok uzun yıllar Türk futboluna başarıyla hizmet edecek" diyerek övgüyle bahsettiği 20 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 3 gol 6 asistlik performans yakaladı. Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte toplamda 5 gol, 10 asistlik performans sergileyen Yazıcı, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yi gölgede bıraktı. Gelecek sezon için oluşturulacak iddialı kadronun en önemli parçalarından biri olacak Yazıcı'nın ailesi de kendisinin transfer dedikodularına kulaklarını tıkaması için yoğun çaba harcıyor.

    Başkan Muharrem Usta da genç oyuncunun geleceği ile ilgili, "Onu kimseye satmayacağız" diyerek, kapıyı kapattı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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