Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı etkisi

Trabzonspor'da, Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasından sonra düzenli olarak forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışa önemli katkı sağladı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve geçen sezon Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu tarafından A takıma çıkartılan orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta forma giydi. Söz konusu maçlarda 923 dakika sahada kalan Yusuf, 3 gol atıp 6 asiste imza attı. Bordo-mavililerin ligin ikinci yarısında attığı 22 golün 9'una direkt katkı sağlayan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında elde ettiği 29 puanın 16'sına katkı sağladı.



Mehmet Ekici'yi aratmadı

20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bordo-mavililerin devre arasında sözleşmesini yenilemek için masaya oturduğu ancak anlaşma sağlanamaması üzerine kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'yi aratmadı. Mehmet Ekici, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 17 maçta 1553 dakika sahada kalırken, 3 gollük performans sergiledi. Asisti bulunmayan Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından düzenli olarak forma şansı bulan Yusuf Yazıcı ise ligde forma giydiği 12 maçta 3 gol, 6 asist yaparak takıma önemli katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı'nın ligde forma giydiği maçlarda attığı goller ve asistler ise şöyle:



Bursaspor - Trabzonspor: 1-2 (1 gol, 1 asist)

Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1 (1 asist)

Trabzonspor - Gaziantepspor: 4-0 (1 gol)

Trabzonspor - Karabükspor: 1-0 (1 asist)

Trabzonspor - Galatasaray: 2-0 (1 gol)

Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4 (2 asist)

Antalyaspor - Trabzonspor: 0-3 (1 asist)