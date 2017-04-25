 Onur’u satmıyoruz – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Onur’u satmıyoruz

    Onur’u satmıyoruz

    İngiliz basını, West Ham United'ın kaptan 'ı istediğini yazdı.

    Talksport'ta çıkan habere göre; Onur'u yakından takip eden West Ham'ın teknik direktörü Slaven Bilic, transfer için yönetime rapor sundu. Bunun üzerine 29 yaşındaki milli kaleciyi isteyen İngilizlerin Trabzonspor yönetiminden ise ret yanıtı aldığı belirtildi. Yönetim, Onur'u satmayı düşünmüyor.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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