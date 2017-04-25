Onur’u satmıyoruz

İngiliz basını, West Ham United'ın kaptan Onur Kıvrak'ı istediğini yazdı.

Talksport'ta çıkan habere göre; Onur'u yakından takip eden West Ham'ın teknik direktörü Slaven Bilic, transfer için yönetime rapor sundu. Bunun üzerine 29 yaşındaki milli kaleciyi isteyen İngilizlerin Trabzonspor yönetiminden ise ret yanıtı aldığı belirtildi. Yönetim, Onur'u satmayı düşünmüyor.