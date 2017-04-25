Onur’u satmıyoruz
İngiliz basını, West Ham United'ın kaptan Onur Kıvrak'ı istediğini yazdı.
Talksport'ta çıkan habere göre; Onur'u yakından takip eden West Ham'ın teknik direktörü Slaven Bilic, transfer için yönetime rapor sundu. Bunun üzerine 29 yaşındaki milli kaleciyi isteyen İngilizlerin Trabzonspor yönetiminden ise ret yanıtı aldığı belirtildi. Yönetim, Onur'u satmayı düşünmüyor.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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