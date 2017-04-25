Kasasını doldurdu
Bordo-mavililer, 14 galibiyet ve 5 beraberlik için TFF’den 21 milyon 450 bin TL aldı, kasasına önemli miktarda para koymuş oldu.
Başarılı sonuçlar alan Trabzonspor, kasasını da dolduruyor. Ligde 28 maça çıkan bordo-mavililer, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. TFF'nin galibiyet başına 1 milyon 300 bin lira, beraberlik başına da 650 bin lira destek vermesiyle Fırtına, kasasına önemli derecede gelir koydu. Trabzonspor 14 galibiyetten 18 milyon 200 bin lira, 5 beraberlikten ise 3 milyon 250 bin lira olmak üzere 21 milyon 450 bin liranın sahibi oldu.
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
Fırtına'nın tribün gelirleri de hızla artışa geçti. Şenol Güneş Stadı'nda Gaziantep (567 bin TL), Alanya (500 bin TL), Karabük (550 bin TL), G.Saray (2 milyon TL) maçlarında 3 milyon 617 bin lira gelir sağlandı.
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
Fırtına'nın tribün gelirleri de hızla artışa geçti. Şenol Güneş Stadı'nda Gaziantep (567 bin TL), Alanya (500 bin TL), Karabük (550 bin TL), G.Saray (2 milyon TL) maçlarında 3 milyon 617 bin lira gelir sağlandı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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