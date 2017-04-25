 Kasasını doldurdu – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Kasasını doldurdu

    Kasasını doldurdu

    Bordo-mavililer, 14 galibiyet ve 5 beraberlik için TFF’den 21 milyon 450 bin TL aldı, kasasına önemli miktarda para koymuş oldu.

    Başarılı sonuçlar alan , kasasını da dolduruyor. Ligde 28 maça çıkan bordo-mavililer, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. TFF'nin galibiyet başına 1 milyon 300 bin lira, beraberlik başına da 650 bin lira destek vermesiyle Fırtına, kasasına önemli derecede gelir koydu. Trabzonspor 14 galibiyetten 18 milyon 200 bin lira, 5 beraberlikten ise 3 milyon 250 bin lira olmak üzere 21 milyon 450 bin liranın sahibi oldu.

    TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
    Fırtına'nın tribün gelirleri de hızla artışa geçti. Şenol Güneş Stadı'nda Gaziantep (567 bin TL), Alanya (500 bin TL), Karabük (550 bin TL), G.Saray (2 milyon TL) maçlarında 3 milyon 617 bin lira gelir sağlandı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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