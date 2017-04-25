 Formayı unuttu! – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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HEPSİ
    25 Nisan 2017, Salı
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    Formayı unuttu!

    Formayı unuttu!
    Geçen sezonun en önemli isimlerinden Yusuf Erdoğan, devre arasında yapılan transferlerin ardından formayı unuttu. Kulüple bir yıllık daha anlaşması bulunmasına rağmen yönetimin sözleşmesini uzatmak için masaya oturmadığı 24 yaşındaki sol kanadın sezon sonunda ayrılma ihtimali yüksek.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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