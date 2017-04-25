Geçen sezonun en önemli isimlerinden Yusuf Erdoğan, devre arasında yapılan transferlerin ardından formayı unuttu. Kulüple bir yıllık daha anlaşması bulunmasına rağmen yönetimin sözleşmesini uzatmak için masaya oturmadığı 24 yaşındaki sol kanadın sezon sonunda ayrılma ihtimali yüksek.