 Demirok parlıyor – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Demirok parlıyor

    Demirok parlıyor

    Bu sezon 5 golle kariyer rekoru kıran 28 yaşındaki stoper, Antalya maçına kaptan olarak çıkması ile ilgili “Gurur duyuyorum” dedi.

    'un stoperi , kariyeri boyunca en fazla gol attığı dönemi yaşıyor. 28 yaşındaki savunmacı, 23 lig maçında bin 494 dakika sahada kalırken, rakip ağlara 5 gol gönderdi. N'Doye ile birlikte takımın en skorer ismi olan Demirok'un gol attığı maçlarda ise Fırtına kaybetmedi. Demirok, Antalyaspor maçına kaptan olarak çıkmasıyla ilgili, "Gururlu ve mutluyum. Gol atmam da unutulmayacak bir anı oldu" ifadesini kullandı.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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