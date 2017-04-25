Demirok parlıyor
Bu sezon 5 golle kariyer rekoru kıran 28 yaşındaki stoper, Antalya maçına kaptan olarak çıkması ile ilgili “Gurur duyuyorum” dedi.
Trabzonspor'un stoperi Uğur Demirok, kariyeri boyunca en fazla gol attığı dönemi yaşıyor. 28 yaşındaki savunmacı, 23 lig maçında bin 494 dakika sahada kalırken, rakip ağlara 5 gol gönderdi. N'Doye ile birlikte takımın en skorer ismi olan Demirok'un gol attığı maçlarda ise Fırtına kaybetmedi. Demirok, Antalyaspor maçına kaptan olarak çıkmasıyla ilgili, "Gururlu ve mutluyum. Gol atmam da unutulmayacak bir anı oldu" ifadesini kullandı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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