Çift forvete tam not
Antalya maçında birlikte oynayan Rodallega-N’Doye ikilisinin performansı, “Trabzon çift forvetli sistemi süper oynar” yorumlarını beraberinde getirdi.
Trabzon'da çift forvetli sisteme tam not... Bordo-mavililerde, teknik direktör Ersun Yanal, uzun aradan sonra ilk kez Rodallega-N'Doye ikilisini birlikte oynatarak, çift forveti sahaya sürdü. Castillo'nun kulübeye çekilip iki forvetin sahaya sürülmesiyle birlikte yeni sistemin nasıl sahaya yansıyacağı merak edilirken, Rodallega-N'Doye ikilisi müthiş performanslarıyla "Trabzon çift forvetli sistemi de süper oynar" mesajını verdi.
YÜZDE 90 İSABETLİ PAS
Rodallega attığı 2 golle galibiyetin baş yıldızlarından olurken, N'Doye bir asist yaptığı maçta ayrıca yüzde 90 pas yüzdesi, 12 ikili mücadeleyi kazanarak 31 yaşındaki Kolombiyalı ile 'süper ikili' olup Fırtına'yı 3 puana taşıdı. Rodallega, Trabzonspor'da 4 gole, toplamda ise 8 gole ulaşırken, N'Doye ise 5 golünün yanında 3. asistini yaptı.
MUHTEŞEM İKİLİ
Trabzonspor'da ligin ilk yarısında gol yollarında suskun olan forvetler, ikinci yarıda daha başarılı bir performans sergiledi. Devre arasında alınan Rodallega 4, ligin ilk 16 haftalık bölümünde 1 gol ve 1 asisti bulunan N'Doye ise ikinci yarıda geride kalan 12 haftada 4 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.
YANAL'IN ZOR SEÇİMİ
Ersun Yanal, Rodallega ve N'Doye'nin performansından memnun kaldı. Son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken ancak yedek kalan Castillo'yu da oynatmak isteyen Yanal, zor bir tercihle karşılaşacak. Yanal'ın G.Birliği karşısında da yine Rodallega ile N'Doye ikilisini tercih edebileceği belirtildi.
YÜZDE 90 İSABETLİ PAS
Rodallega attığı 2 golle galibiyetin baş yıldızlarından olurken, N'Doye bir asist yaptığı maçta ayrıca yüzde 90 pas yüzdesi, 12 ikili mücadeleyi kazanarak 31 yaşındaki Kolombiyalı ile 'süper ikili' olup Fırtına'yı 3 puana taşıdı. Rodallega, Trabzonspor'da 4 gole, toplamda ise 8 gole ulaşırken, N'Doye ise 5 golünün yanında 3. asistini yaptı.
MUHTEŞEM İKİLİ
Trabzonspor'da ligin ilk yarısında gol yollarında suskun olan forvetler, ikinci yarıda daha başarılı bir performans sergiledi. Devre arasında alınan Rodallega 4, ligin ilk 16 haftalık bölümünde 1 gol ve 1 asisti bulunan N'Doye ise ikinci yarıda geride kalan 12 haftada 4 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.
YANAL'IN ZOR SEÇİMİ
Ersun Yanal, Rodallega ve N'Doye'nin performansından memnun kaldı. Son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken ancak yedek kalan Castillo'yu da oynatmak isteyen Yanal, zor bir tercihle karşılaşacak. Yanal'ın G.Birliği karşısında da yine Rodallega ile N'Doye ikilisini tercih edebileceği belirtildi.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Çift forvete tam not haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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