''Burak ile görüşüyoruz''
“Yeni stadyumumuzun açılışında Burak Yılmaz’ı taraftarlarımız bağrına bastı. O bizim için özel bir oyuncu. Ama bu görüşmelerde kesinlikle bize gelecek diye bir şey yok. Sezon sonu bakacağız”
Başkan Muharrem Usta, adı Trabzonspor ile sıkça anılmaya başlanan Burak Yılmaz'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Usta, "Burak bizim için Trabzonspor tarihine izler bırakmış bir oyuncu. Yeni stadyumumuzun açılışında Burak Yılmaz'ı taraftarlarımız bağrına bastı. O bizim için özel bir oyuncu, evladımız gibi. Ara ara kendisiyle görüşüyoruz ama bu görüşmelerden Burak, Trabzonspor'a gelecek diye bir şey çıkarmak doğru değil" dedi. Sezon sonunda her şeyin netleşeceğini vurgulayan Usta, "Liglerin bitimine 6 hafta kala kiminle görüşüp görüşmediğimiz de çok önemli değil. Sezon sonuna kadar iyi bir iş çıkarmamız lazım. Trabzonspor olarak neye ihtiyacımız var ise bunu teknik ekiple görüşüyoruz ve zamanı geldiğinde de gereğini yapacağız" diye konuştu.
KULÜBÜN GELECEĞİ AYDINLIK
Usta, kulübün durumunu da değerlendirdi. Siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor olduğunu belirten başkan, şöyle devam etti: "Geleceğimizi ben aydınlık olarak görüyorum. Her açıdan sorunlarımızı ve problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Adım adım ve bölüm bölüm ilerliyoruz. Doğru yola girdik ve bunun kademelerini zamanla tüm Trabzonspor sevdalıları görecek ve iyi bir Trabzonspor izleyecekler. Yükselişimiz her alanda devam edecek."
KULÜBÜN GELECEĞİ AYDINLIK
Usta, kulübün durumunu da değerlendirdi. Siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor olduğunu belirten başkan, şöyle devam etti: "Geleceğimizi ben aydınlık olarak görüyorum. Her açıdan sorunlarımızı ve problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Adım adım ve bölüm bölüm ilerliyoruz. Doğru yola girdik ve bunun kademelerini zamanla tüm Trabzonspor sevdalıları görecek ve iyi bir Trabzonspor izleyecekler. Yükselişimiz her alanda devam edecek."
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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