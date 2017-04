''Burak ile görüşüyoruz''

Başkan Muharrem Usta , adıile sıkça anılmaya başlanan'la ilgili önemli açıklamalar yaptı., "Burak bizim içinYeni stadyumumuzun açılışında Burak Yılmaz 'ı taraftarlarımız bağrına bastı. O bizim için özel bir oyuncu, evladımız gibi. Ara ara kendisiyle görüşüyoruz ama bu görüşmelerdendiye bir şey çıkarmak doğru değil" dedi. Sezon sonunda her şeyin netleşeceğini vurgulayan Usta, "Liglerin bitimine 6 hafta kala kiminle görüşüp görüşmediğimiz de çok önemli değil. Sezon sonuna kadar iyi bir iş çıkarmamız lazım. Trabzonspor olarakve zamanı geldiğinde de gereğini yapacağız" diye konuştu.Usta, kulübün durumunu da değerlendirdi. Siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor olduğunu belirten başkan, şöyle devam etti: "Her açıdan sorunlarımızı ve problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Adım adım ve bölüm bölüm ilerliyoruz. Doğru yola girdik ve bunun kademelerini zamanla tüm Trabzonspor sevdalıları görecek ve iyi bir Trabzonspor izleyecekler. Yükselişimiz her alanda devam edecek."