 ''Burak ile görüşüyoruz'' – Fotomaç – 25 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Burak ile görüşüyoruz''

    ''Burak ile görüşüyoruz''

    “Yeni stadyumumuzun açılışında ’ı taraftarlarımız bağrına bastı. O bizim için özel bir oyuncu. Ama bu görüşmelerde kesinlikle bize gelecek diye bir şey yok. Sezon sonu bakacağız”

    Başkan , adı Trabzonspor ile sıkça anılmaya başlanan Burak Yılmaz'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Usta, "Burak bizim için Trabzonspor tarihine izler bırakmış bir oyuncu. Yeni stadyumumuzun açılışında 'ı taraftarlarımız bağrına bastı. O bizim için özel bir oyuncu, evladımız gibi. Ara ara kendisiyle görüşüyoruz ama bu görüşmelerden Burak, Trabzonspor'a gelecek diye bir şey çıkarmak doğru değil" dedi. Sezon sonunda her şeyin netleşeceğini vurgulayan Usta, "Liglerin bitimine 6 hafta kala kiminle görüşüp görüşmediğimiz de çok önemli değil. Sezon sonuna kadar iyi bir iş çıkarmamız lazım. olarak neye ihtiyacımız var ise bunu teknik ekiple görüşüyoruz ve zamanı geldiğinde de gereğini yapacağız" diye konuştu.

    KULÜBÜN GELECEĞİ AYDINLIK
    Usta, kulübün durumunu da değerlendirdi. Siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor olduğunu belirten başkan, şöyle devam etti: "Geleceğimizi ben aydınlık olarak görüyorum. Her açıdan sorunlarımızı ve problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Adım adım ve bölüm bölüm ilerliyoruz. Doğru yola girdik ve bunun kademelerini zamanla tüm Trabzonspor sevdalıları görecek ve iyi bir Trabzonspor izleyecekler. Yükselişimiz her alanda devam edecek."
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Burak ile görüşüyoruz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.