Biletler satışa çıktı
Trabzonspor'un ligin 29. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri dün satışa sunuldu. 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde: Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 30 TL, Doğu tribünü 60 TL, Batı tribünü 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Platinum 250 TL.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Biletler satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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