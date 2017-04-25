 Biletler satışa çıktı – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Biletler satışa çıktı

    Biletler satışa çıktı
    'un ligin 29. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri dün satışa sunuldu. 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde: Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 30 TL, Doğu tribünü 60 TL, Batı tribünü 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Platinum 250 TL.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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