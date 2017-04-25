Artık hedef ilk üçe girmek

Süper Lig'de 47 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor'da, 3 ve 4'üncü sıradaki rakipleri G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan maç sonrası yeni hesaplar yapıldı.

F.Bahçe ile arasında 6, G.Saray ile 2 puan fark bulunan bordo- mavililer, muhtemel bir beraberlikle her iki takımla puan farkını kapatmayı amaçlıyordu. Bu noktada bordo-mavili takımın ligin 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi büyük önem taşıyor.



ORTALAMA 1.83 OLDU

Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 12 gol atan bordo mavililer, karşılaşma başına 0.75'lik gol ortalamasıyla oynarken, ikinci yarıda geride kalan 12 haftada maç başına 1.83'lük gol ortalaması tutturdu. İlk yarıdaki gol ortalamasını ikiye katlayan Trabzonspor, bu noktada daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.



İKİNCİ 45'TE ATIYOR

Bu sezon ligde geride kalan 28 haftalık bölümde rakip filelere 34 gol gönderen Trabzonspor, daha çok maçların ikinci yarılarda gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım attığı 34 golün 15'ini ilk 45 dakikalık bölümlerde, 19'unu ise 2'nci yarılarda kaydetti. Bordo-mavililer son olarak Antalya maçının ikinci devresinde 3 gol attı.