Yerel basında coşku
Yerel gazeteler, Antalyaspor galibiyetine geniş yer ayırdı. Karadeniz "Kemerlerinizi bağlayın. Avrupa'ya uçuyoruz", İlkhaber "Avrupa Avrupa duy sesimizi!", "Trabzonspor 6 puan değerindeki maçı kazanarak Avrupa yolunda dev bir adım attı", Günebakış "Rıza'n olursa ben kaçar, Sen Avrupa'yı çok beklersin Rıza efendi. Bize Trabzon derler", Ekspres "Rota Avrupa" manşetlerini kullandı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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