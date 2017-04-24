 Yerel basında coşku – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Yerel basında coşku

    Yerel basında coşku
    Yerel gazeteler, Antalyaspor galibiyetine geniş yer ayırdı. Karadeniz "Kemerlerinizi bağlayın. Avrupa'ya uçuyoruz", İlkhaber "Avrupa Avrupa duy sesimizi!", " 6 puan değerindeki maçı kazanarak Avrupa yolunda dev bir adım attı", Günebakış "Rıza'n olursa ben kaçar, Sen Avrupa'yı çok beklersin Rıza efendi. Bize Trabzon derler", Ekspres "Rota Avrupa" manşetlerini kullandı.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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