 Türbülans korkuttu – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Türbülans korkuttu

    Türbülans korkuttu
    Bordo-mavili kafile Antalya galibiyetinin ardından gece saat 01.00'de Antalya'dan Trabzon'a hareket etti. Ancak uçağın kalkışından kısa süre yaşanan türbülans nedeniyle bazı futbolcular oldukça tedirgin oldu ve korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 2 dakika süren türbülans sona erdikten sonra ise uçakta alkış sesleri duyuldu.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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