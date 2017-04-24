Türbülans korkuttu

Bordo-mavili kafile Antalya galibiyetinin ardından gece saat 01.00'de Antalya'dan Trabzon'a hareket etti. Ancak uçağın kalkışından kısa süre yaşanan türbülans nedeniyle bazı futbolcular oldukça tedirgin oldu ve korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 2 dakika süren türbülans sona erdikten sonra ise uçakta alkış sesleri duyuldu.