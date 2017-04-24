Türbülans korkuttu
Bordo-mavili kafile Antalya galibiyetinin ardından gece saat 01.00'de Antalya'dan Trabzon'a hareket etti. Ancak uçağın kalkışından kısa süre yaşanan türbülans nedeniyle bazı futbolcular oldukça tedirgin oldu ve korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 2 dakika süren türbülans sona erdikten sonra ise uçakta alkış sesleri duyuldu.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Türbülans korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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