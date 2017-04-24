 Rekora koşuyor – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Antalyaspor'u 3 golle geçen 'da yüzler gülüyor.

    Bu sezon deplasmanda daha başarılı sonuçlar eden Karadeniz ekibi, son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Ligin ikinci yarısında deplasmanda en çok puan toplayan takım olan Fırtına, lig genelinde ise Beşiktaş'ın ardından deplasmanda en başarılı takım. Trabzonspor 15 deplasman maçında 26 puan toplarken, Beşiktaş 14 karşılaşmada 28 puan aldı. Trabzonspor bir maç daha kazanması durumunda ise 2010-11'deki 8 maçlık deplasman galibiyeti serisini egale etmiş olacak.


    Yunus Emre SEL
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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