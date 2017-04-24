Rekora koşuyor

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Antalyaspor'u 3 golle geçen Trabzonspor'da yüzler gülüyor.
Bu sezon deplasmanda daha başarılı sonuçlar eden Karadeniz ekibi, son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Ligin ikinci yarısında deplasmanda en çok puan toplayan takım olan Fırtına, lig genelinde ise Beşiktaş'ın ardından deplasmanda en başarılı takım. Trabzonspor 15 deplasman maçında 26 puan toplarken, Beşiktaş 14 karşılaşmada 28 puan aldı. Trabzonspor bir maç daha kazanması durumunda ise 2010-11'deki 8 maçlık deplasman galibiyeti serisini egale etmiş olacak.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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