Muharrem Usta camiaya seslendi
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor olduğunu belirterek, geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, geleceği aydınlık olarak gördüğünü ifade etti. Siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor'un ortaya çıktığını söyleyen Usta, "Geleceğimizi ben aydınlık olarak görüyorum. Her açıdan sorunlarımızı ve problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuzu daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Adım adım ve bölüm bölüm ilerliyoruz. Doğru yola girdik ve bunun kademelerini zamanla tüm Trabzonspor sevdalıları görecek ve iyi bir Trabzonspor izleyecekler" dedi.
"Burak Yılmaz ile ilgili gündemimiz yok"
Trabzonspor ile adı sıkça anılmaya başlanan Burak Yılmaz'la ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Usta, "Burak bizim için Trabzonspor tarihine izler bırakmış bir oyuncu. Yeni stadyumumuzun açılışında Burak Yılmaz'ı taraftarlarımız bağrına bastı. O bizim için özel bir oyuncu, evladımız gibi. Ara ara kendisiyle görüşüyoruz ama bu görüşmelerden Burak Yılmaz, Trabzonspor'a gelecek diye bir şey çıkarmak doğru değil. Burak Yılmaz ile ilgili çok ciddi bir gündemimiz asla yok. Liglerin bitimine 6 hafta kala kiminle görüşüp-görüşmediğimiz de çok önemli değil. Çünkü lig devam ediyor. Lig sonuna kadar iyi bir iş çıkarmamız lazım. Trabzonspor olarak neye ihtiyacımız var ise bunu teknik ekiple görüşüyoruz ve zamanı geldiğinde de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.
"Burak Yılmaz ile ilgili gündemimiz yok"
Trabzonspor ile adı sıkça anılmaya başlanan Burak Yılmaz'la ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Usta, "Burak bizim için Trabzonspor tarihine izler bırakmış bir oyuncu. Yeni stadyumumuzun açılışında Burak Yılmaz'ı taraftarlarımız bağrına bastı. O bizim için özel bir oyuncu, evladımız gibi. Ara ara kendisiyle görüşüyoruz ama bu görüşmelerden Burak Yılmaz, Trabzonspor'a gelecek diye bir şey çıkarmak doğru değil. Burak Yılmaz ile ilgili çok ciddi bir gündemimiz asla yok. Liglerin bitimine 6 hafta kala kiminle görüşüp-görüşmediğimiz de çok önemli değil. Çünkü lig devam ediyor. Lig sonuna kadar iyi bir iş çıkarmamız lazım. Trabzonspor olarak neye ihtiyacımız var ise bunu teknik ekiple görüşüyoruz ve zamanı geldiğinde de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray derbi zaferini unuttu
Toplam 9
Yorum
En ıyısı messi Bir real barcaya bakın ts bjk maçına bakın bide gs fb maçına bakın özetini izlerken sıkıldım ya . Not trabzonspor fb yı kendi evinde yenecek
- Locadia takibi
Toplam 5
Yorum
bahar beşşiktaş seni çok seviyorummm kalbim hep seninnle
- Çifte bayram oldu
Toplam 4
Yorum
selçuk bu takıma 2 tane orta saha ve 1 tane forvet lazım orta saha top taşıyamıyor hüçüma cıkamıyor
Muharrem Usta camiaya seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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