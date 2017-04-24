 Havalimanında kutladı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Havalimanında kutladı

    Havalimanında kutladı
    Başkan , Antalya deplasmanında alınan galibiyet sonrası futbolcuları ve teknik heyeti havalimanında kutladı. Oyunculara sergiledikleri performans nedeniyle teşekkür eden Başkan Usta, ligdeki çıkışlarının sürmesi gerektiğine vurgu yaptı ve "Özlediğimiz günler geliyor. Hepinizi kutluyorum" dedi.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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