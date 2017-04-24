Havalimanında kutladı
Başkan Muharrem Usta, Antalya deplasmanında alınan galibiyet sonrası futbolcuları ve teknik heyeti havalimanında kutladı. Oyunculara sergiledikleri performans nedeniyle teşekkür eden Başkan Usta, ligdeki çıkışlarının sürmesi gerektiğine vurgu yaptı ve "Özlediğimiz günler geliyor. Hepinizi kutluyorum" dedi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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