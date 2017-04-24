Göz kamaştırıyor!
Süper Lig’in ilk 16 haftalık bölümünde tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Fırtına, ikinci devrede ise tabloyu tam tersine çevirdi ve füze gibi yükselişe geçti.
Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet elde eden Trabzonspor, 2017 yılında yakaladığı çıkışla ilk yarının kötü izlerini sildi.
Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak maç başına 1.12 gibi düşük bir ortalamada kaldı. İkinci bölümde ise başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz ekibi, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puan elde ederek, maç başına 2.41 gibi yüksek bir puan ortalamasına ulaştı.
SIRALAMADA 8 BASAMAK YÜKSELDİ
Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci bölümünde gösterdiği performansla 8 basamak yükseldi. Ligin ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 13. sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci bölümdeki performansıyla puanını 47'ye yükselterek 5. sırada kendine yer buldu.
GEÇEN SEZONA 10 PUAN FARK ATTI
Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 28. haftası itibarıyla geçen sezonki performansının da 10 puan üzerine koydu.
Geçen sezon aynı haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet ile 37 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 10 puan daha fazla toplayarak 47 puana ulaştı.
DEPLASMANDA 127 GÜNDÜR NAMAĞLUP
Antalyaspor galibiyetiyle yoluna devam eden Trabzonspor, dış sahada 127 gündür rakiplerine boyun eğmiyor. En son ligde 17 Aralık 2016 tarihinde Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, ligin ikinci bölümünde oynanan son 7 dış saha maçında yenilgi görmedi.
YENİ TRANSFERLERİN KATKISI ÇOK BÜYÜK
Karadeniz ekibinin devre arasında kadrosuna katılan Olcay, Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega, takımın ikinci yarıdaki çıkışına katkı sağladı. Arjantinli sol bek Mas, 1-0'lık Kasımpaşa, Olcay da Osmanlı maçında galibiyet gollerini attı. Rodallega 1-1'lik Atiker Konya, 4-3'lük Beşiktaş ve 3-0'lık Antalya (2) karşılaşmalarında 4 gol kaydetti.
ARTIK ÇOK DAHA GOLCÜ
Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre çok daha fazla gol kaydetti. İlk yarıda 16 maçta sadece 12 gol atabilen Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 12 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırarak gol sorununu da çözdü. yeni transferler Olcay, Rodallega'nın etkisi, Yusuf Yazıcı ve N'Doye'un formu bu tabloyu ortaya çıkardı.
Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak maç başına 1.12 gibi düşük bir ortalamada kaldı. İkinci bölümde ise başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz ekibi, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puan elde ederek, maç başına 2.41 gibi yüksek bir puan ortalamasına ulaştı.
SIRALAMADA 8 BASAMAK YÜKSELDİ
Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci bölümünde gösterdiği performansla 8 basamak yükseldi. Ligin ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 13. sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci bölümdeki performansıyla puanını 47'ye yükselterek 5. sırada kendine yer buldu.
GEÇEN SEZONA 10 PUAN FARK ATTI
Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 28. haftası itibarıyla geçen sezonki performansının da 10 puan üzerine koydu.
Geçen sezon aynı haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet ile 37 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 10 puan daha fazla toplayarak 47 puana ulaştı.
DEPLASMANDA 127 GÜNDÜR NAMAĞLUP
Antalyaspor galibiyetiyle yoluna devam eden Trabzonspor, dış sahada 127 gündür rakiplerine boyun eğmiyor. En son ligde 17 Aralık 2016 tarihinde Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, ligin ikinci bölümünde oynanan son 7 dış saha maçında yenilgi görmedi.
YENİ TRANSFERLERİN KATKISI ÇOK BÜYÜK
Karadeniz ekibinin devre arasında kadrosuna katılan Olcay, Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega, takımın ikinci yarıdaki çıkışına katkı sağladı. Arjantinli sol bek Mas, 1-0'lık Kasımpaşa, Olcay da Osmanlı maçında galibiyet gollerini attı. Rodallega 1-1'lik Atiker Konya, 4-3'lük Beşiktaş ve 3-0'lık Antalya (2) karşılaşmalarında 4 gol kaydetti.
ARTIK ÇOK DAHA GOLCÜ
Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre çok daha fazla gol kaydetti. İlk yarıda 16 maçta sadece 12 gol atabilen Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 12 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırarak gol sorununu da çözdü. yeni transferler Olcay, Rodallega'nın etkisi, Yusuf Yazıcı ve N'Doye'un formu bu tabloyu ortaya çıkardı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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