Fırtına’nın oğlu Yusuf Yazıcı

Bordo-mavililerin genç ismi Yusuf Yazıcı 'Fırtına'nın Oğlu' diye anılıyor. Bu sezon ligde 12 maçta 3 gol atıp, 6 asist yapan Yusuf, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldız, U21 takımı ile de 11 maçta rakip fileleri 7 kez sarstı. Toplamda 27 karşılaşmaya çıkan Yusuf, 12 gol atarken, 10 da asist yaparak 22 gole direkt sağladı.