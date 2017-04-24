Fırtına’nın oğlu Yusuf Yazıcı
Bordo-mavililerin genç ismi Yusuf Yazıcı 'Fırtına'nın Oğlu' diye anılıyor. Bu sezon ligde 12 maçta 3 gol atıp, 6 asist yapan Yusuf, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldız, U21 takımı ile de 11 maçta rakip fileleri 7 kez sarstı. Toplamda 27 karşılaşmaya çıkan Yusuf, 12 gol atarken, 10 da asist yaparak 22 gole direkt sağladı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Fırtına’nın oğlu Yusuf Yazıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.