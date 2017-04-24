Farklı galibiyete iki gün izin verdi
Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor galibiyetinin ardından oyuncularına iki gün izin verdi. Bordo-mavililer, G.Birliği maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Bu arada Antalyaspor galibiyeti sonrası izinli olan Olcay ve Yusuf Erdoğan dışındaki tüm futbolcular Trabzon'a döndü ve dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinliklerine katıldı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Farklı galibiyete iki gün izin verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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