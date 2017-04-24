 Farklı galibiyete iki gün izin verdi – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Farklı galibiyete iki gün izin verdi

    Farklı galibiyete iki gün izin verdi
    Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor galibiyetinin ardından oyuncularına iki gün izin verdi. Bordo-mavililer, G.Birliği maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Bu arada Antalyaspor galibiyeti sonrası izinli olan Olcay ve Yusuf Erdoğan dışındaki tüm futbolcular Trabzon'a döndü ve dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinliklerine katıldı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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