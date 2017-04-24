14 maçta kale kapalı
Fırtına, 28 lig maçının 14'ünde kalesini gole kapattı.
İlk devrede 6 maçta gol yemeyen Karadeniz ekibi, ikinci devrede ise 12 haftanın 8'inde kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer; 18. haftada Kasımpaşa (0-1), 19. haftada G.Antepspor (4-0), 20. hafta Osmanlıspor (0-1), 21. hafta Alanyaspor (0-0), 23. haftada Karabükspor (1-0), 25. haftada G.Saray (2-0), 26. haftada Rizespor (0-1) ve Antalyaspor (0-3) maçlarında rakiplere şans vermedi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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