 14 maçta kale kapalı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    14 maçta kale kapalı

    14 maçta kale kapalı

    Fırtına, 28 lig maçının 14'ünde kalesini gole kapattı.

    İlk devrede 6 maçta gol yemeyen Karadeniz ekibi, ikinci devrede ise 12 haftanın 8'inde kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer; 18. haftada Kasımpaşa (0-1), 19. haftada G.Antepspor (4-0), 20. hafta Osmanlıspor (0-1), 21. hafta Alanyaspor (0-0), 23. haftada Karabükspor (1-0), 25. haftada G.Saray (2-0), 26. haftada Rizespor (0-1) ve Antalyaspor (0-3) maçlarında rakiplere şans vermedi.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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