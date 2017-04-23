Yusuf yazıyor fırtına esiyor

Lig ve kupada 16 maçta 15 gole doğrudan katkı yaptı

Bordo-mavililerin 20 yaşındaki genç yıldızı Yusuf Yazıcı, özellikle Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren ortaya koyduğu başarılı futboluyla Trabzonspor'u sırtladı. Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından forma şansı bulan Yusuf, bu sezon gol ve asistleriyle takımına önemli katkı sağladı. Yusuf, dün akşam perdeyi açan Rodallega'nın golünde asist yapan isim oldu. Süper Lig'de forma giydiği 12 maçta 3 gol atan Yusuf, 6 da asist yaparken; Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 gol attı, 4 de asist gerçekleştirdi. Genç oyuncu böylece 16 maçta bordo- mavili ekibin attığı 16 gole doğrudan katkı yapmış oldu. Yusuf, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Yeniden bir çıkışa geçmek için bu önemli maçı kazanmalıydık ve bunu yaptık" dedi.