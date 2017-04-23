 Şanssız bir gündü – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Şanssız bir gündü

    Şanssız bir gündü
    Teknik direktörü , şanssızlıktan yakındı. Çalımbay, "Deniz Kadah'ın yokluğunu hissettik. Bizim açımızdan şanssız bir gündü. Taraftara teşekkür ediyorum. Defansif hatalar yaptık" dedi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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