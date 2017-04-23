 Samuel Eto’o suskun kaldı – Fotomaç – 23 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’o suskun kaldı

    Samuel Eto’o suskun kaldı
    'un ünlü forveti 'o, dün akşamki maçta sessiz kaldı. Forma giydiği son 2 lig maçında 2 gol atan Eto'o; Süper Lig kariyeri boyunca toplam 31 gol kaydetti. Bu sezon 11 gole ulaşan Eto'o geçen sezon genelinde 20 gol atmıştı. Kamerunlu yıldız 10 da gol pası verdi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samuel Eto’o suskun kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.