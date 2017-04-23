 Ersun Yanal’dan Castillo sürprizi – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    ’dan sürprizi

    Ersun Yanal’dan Castillo sürprizi

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü , Antalyaspor ile oynanan maçta kadroda sürpriz bir değişikliğe gitti.

    Kart cezalısı olan Onur'un yerine beklendiği gibi kalede Esteban'a görev veren tecrübeli çalıştırıcı, sürpriz bir şekilde 'yu yedek kulübesine çekerek, kart cezası sona eren Dame N'Doye'u 11'de görevlendirdi. Yanal, N'Doye'u sol kanatta oynatırken Rodallega'yı ise forvette oynattı. Castillo ikinci devrede oyuna girdi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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