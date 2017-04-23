Dostluk gösterisi

Antalyaspor-Trabzonspor maçı öncesinde tribünde dostluk rüzgarları esti.

İki takım taraftarları, futbolcuları birlikte tribünlere çağırarak alkışladılar. Kırmızı-beyazlı taraftarlar maça ilgi gösterirken, tribünlerde küçük boşluklar dikkat çekti. Trabzonspor taraftarları ise misafir takım tribününü tamamen doldurdu. Bu arada Antalya Stadı'nda, kırmızıbeyazlı ekibin takımın Avrupa kupaları hedefini simgeleyen bir koreografi yapıldı.