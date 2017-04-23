Deplasmanda 2'nci yarının en iyisi

Trabzonspor, ligde son 7 deplasman maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Bordo mavililer böylelikle, ikinci yarıda dış sahada en çok puan toplayan takımlar arasında ilk sırayı aldı. Üst üste 7 deplasman maçını kaybetmeyen ve 19 puan toplayan bordo mavilileri, 13 puanla bir maç eksiği bulunan lider Beşiktaş takip etti.



YENİ REKORA DOĞRU

Dış sahada 7 maçlık puan serisi yakalayan Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında konuk olacağı Adanaspor karşısından da puanla ayrılması durumunda 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasman puan serisine ulaşacak. Bordo mavililer kalan 2 deplasman maçını da kazanırsa, son 12 sezonun en iyi dış saha performansını sergileyecek. Trabzonspor 2004-2005 sezonunda dış sahada yakaladığı 10 maçlık seride 26 puan toplamıştı.



23 NİSAN KUTLAMASI

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan 'ÇocuklarGeleceğimiz' başlığıyla yapılan paylaşımda, "23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.



YEREL GAZETELERDEN AVRUPA VURGUSU

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılma noktasında önemli avantaj yakaladığına vurgu yaptı. Karadeniz Gazetesi, "Kemerlerinizi bağlayın. Avrupa'ya uçuyoruz" ifadelerini kullandı. İlkhaber Gazetesi, "Avrupa Avrupa duy sesimizi!", "Trabzonspor 6 puan değerindeki maçı kazanarak Avrupa yolunda dev bir adım attı" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Rıza'n olursa ben kaçar!", "Sen Avrupa'yı çok beklersin Rıza efendi. Bize Trabzon derler" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Ekspres Gazetesi, "Antalya'yı Antalya'da 3 golle yıktık geçtik, rota Avrupa" ifadelerine yer verdi. Taka Gazetesi, "Trabzonspor, geçen yıl ki 7-0'lık yenilginin rövanşını 3-0'la aldı, Avrupa yolunda önemli bir engeli geçti" yorumunda bulundu. Sonnokta Gazetesi, "Fırtına bu kez Akdeniz'de esti, Antalya'nın biletini 3 golle kesti" başlıklarını kullandı.