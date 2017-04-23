 Deplasman kralı – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Deplasman kralı

    Deplasman kralı

    Antalyaspor’u yıkan , dış sahada yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı ve 26 puan toplayarak son 6 sezonun rekorunu geliştirdi.

    Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bordo-mavililer, rakibini yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 7'ye çıkardı. Trabzonspor ligde en son dış saha yenilgisini 125 gün önce Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla aldı. , son 6 sezonun en fazla dış saha puanını bu dönem topladı. Dış sahada bu sezon 26 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015- 16 ve 2014- 15 sezonlarında 13 puan, 2013- 14'te 11 puan, 2012-13'te 12 puan elde ederken, 2011-12 sezonunda 18 puan almıştı. Bordo-mavililer 2010-11'de ise 32 puan toplamıştı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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