''Çok önemli galibiyet''
Ersun Yanal, 3-0'lık Antalyaspor zaferini bu sözlerle özetledi. “Türkiye’deki büyük takımların maçlarına yakışan bir maç yaşadık. Kendi sahamızda 40 binin telaffuzları yapıldı ve bunları artık görmeye başladık. Bu hafta evimizdeki maça bu kadar taraftar gelecektir”
BÜYÜK TAKIM MAÇI
Hedefleri olan bir takım olduklarına da vurgu yapan Yanal konuşmasını şöyle tamamladı: "Hedeflerimizi gerçekleştirecek bir altyapıyı hazırlamak durumundayız. Bu konuda taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz izlenen bir takım olduk. Türkiye'deki büyük takımların maçlarına yakışan bir maç yaşadık. Kendi sahamızda 40 binin telaffuzları yapıldı ve bunları artık görmeye başladık. Bu hafta evimizde oynayacağımız maçta da bu seyirci sayısı ile yine keyifli bir futbol akşamı geçireceğiz. Herkesin bunda emeği var."
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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