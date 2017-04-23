 ''Çok önemli galibiyet'' – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    ''Çok önemli galibiyet''

    ''Çok önemli galibiyet''

    , 3-0'lık Antalyaspor zaferini bu sözlerle özetledi. “Türkiye’deki büyük takımların maçlarına yakışan bir maç yaşadık. Kendi sahamızda 40 binin telaffuzları yapıldı ve bunları artık görmeye başladık. Bu hafta evimizdeki maça bu kadar taraftar gelecektir”

    Teknik Direktörü maç sonrası çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maçın çok çekişmeli ve sert olacağını bildiklerini anlatan Ersun Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rakibimiz, direnci ve bizi oynatmaması ile sanıyorum 10'uncu dakikada 6 korner yakaladı. Oyuncularımı disiplinli oyundan vazgeçmedikleri için kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyet bizim için her şeyden önemlisi, taraftarımızın, camiamızın, Trabzonspor hedeflerinin önündeki beklentilerini karşılayacak bir altyapının daha geçilmiş olmasıdır. Çünkü her seferinde bir tuğla, her seferinde bir temel bizim için önemli."

    BÜYÜK TAKIM MAÇI
    Hedefleri olan bir takım olduklarına da vurgu yapan Yanal konuşmasını şöyle tamamladı: "Hedeflerimizi gerçekleştirecek bir altyapıyı hazırlamak durumundayız. Bu konuda taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz izlenen bir takım olduk. Türkiye'deki büyük takımların maçlarına yakışan bir maç yaşadık. Kendi sahamızda 40 binin telaffuzları yapıldı ve bunları artık görmeye başladık. Bu hafta evimizde oynayacağımız maçta da bu seyirci sayısı ile yine keyifli bir futbol akşamı geçireceğiz. Herkesin bunda emeği var."
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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