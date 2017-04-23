 Çalımbay’a Pereira desteği – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Çalımbay’a desteği

    Çalımbay’a Pereira desteği
    Dün akşamki karşılaşmanın 30. dakikasında Antalyaspor Teknik Direktörü ile Trabzonspor'un sağ beki , oyunun duraksadığı bir anda saha kenarında bir pozisyonu sarılarak tartıştı. Samimi görüntüler sonrası Pereira, Çalımbay'ın başını okşayarak sahaya döndü.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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