 Buldozer Rodallega – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Buldozer Rodallega

    Buldozer Rodallega

    , Kolombiyalı forvetinin iki gol attığı Antalya deplasmanından 3 puanla döndü.

    Bordo-mavili ekibin iki yıldızı ve Uğur Demirok, dün akşam 'u deviren isimler oldu. Bordo-mavililer Antalya deplasmanında Rodagella'nın 2 ve Uğur Demirok'un golleriyle kazanırken; her iki oyuncunun da 'a Akhisar'dan transfer olmaları ilginç bir not olarak dikkat çekti.

    İkinci yarıda takıma katılan Kolombiyalı forvet Rodallega, bu sezon bordo-mavili formayla 9'uncu maçına çıktı. İlk golünü Konyaspor filelerine gönderen siyahi yıldız; geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde N'Doye'un sarı kart cezalısı olması nedeniyle yakaladığı ilk 11 şansını iyi kullandı ve liderin filelerini havalandırmıştı.

    Rodallega dün akşam da skorer kimliğini konuşturdu ve Antalya filelerini 2 kez sarsarak, Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol sayısını 4'e yükseltti. Bu arada güney ekibinin filelerine havalandıran 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Uğur Demirok da bu sezon Süper Lig'de 5 gole ulaştı. Uğur dün Onur'un yokluğunda kaptan oldu.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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