Buldozer Rodallega
Trabzonspor, Kolombiyalı forvetinin iki gol attığı Antalya deplasmanından 3 puanla döndü.
İkinci yarıda takıma katılan Kolombiyalı forvet Rodallega, bu sezon bordo-mavili formayla 9'uncu maçına çıktı. İlk golünü Konyaspor filelerine gönderen siyahi yıldız; geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde N'Doye'un sarı kart cezalısı olması nedeniyle yakaladığı ilk 11 şansını iyi kullandı ve liderin filelerini havalandırmıştı.
Rodallega dün akşam da skorer kimliğini konuşturdu ve Antalya filelerini 2 kez sarsarak, Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol sayısını 4'e yükseltti. Bu arada güney ekibinin filelerine havalandıran 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Uğur Demirok da bu sezon Süper Lig'de 5 gole ulaştı. Uğur dün Onur'un yokluğunda kaptan oldu.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:22
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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