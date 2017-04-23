 Bordo-mavili yönetimden tam destek – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Bordo-mavili yönetimden tam destek

    Bordo-mavili yönetimden tam destek
    yönetim kurulu, Antalyaspor maçı öncesi takımı yalnız bırakmadı. Kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileri ile yemek yiyen bordo-mavili yöneticiler, ardından ise otele giderek takıma başarı dileklerinde bulundular. Yönetim, maç sonrası da galibiyeti kutladı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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