 Avrupalı Trabzon – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Avrupalı Trabzon

    Avrupalı Trabzon

    44 puanlı ve 5. Fırtına, 43 puanlı 4. kırmızı-beyazlıları Rodallega (2) ve Uğur’un golleri ile yıkarak Avrupa yolunda çok önemli bir adım attı.

    , Süper Lig'in 28. haftasında dün deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenerek Avrupa kupalarına katılma anlamında dev bir adım attı. Karadeniz ekibinin gollerini Rodallega (2) ve Uğur Demirok attı. Ligin ikinci bölümünde 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra geçen hafta iç sahada Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda, bir basamak gerisinde bulunan Antalyaspor engelini kayıpsız geçti. Maç öncesi Fırtına 44 puanla 5'inci, Antalyaspor ise 43 puanla 6'ncı sırada bulunuyordu. Trabzon dün kazanarak puanını 47'ye çıkardı ve daha üst sıralara yaklaşmak için bugünkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisini beklemeye başladı. Bordo-mavililer F.Bahçe'yle arasındaki puan farkını 3'e, G.Saray'la arasındaki farkı ise 2'ye indirmeyi başardı.

    GOL SAYISI 31'E ÇIKTI
    Fırtına, rakibiyle Antalya'da oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 6 kez de mağlup oldu. Bordomavililer bu maçlarda 31 gol attı, kalesinde 24 gole engel olamadı. Antalya deplasmanında rakibine karşı genel bir üstünlüğü bulunan Karadeniz ekibi, son 7 maçta ise 2. kez galip gelebildi. Trabzonspor'un dün ikinci yarıdaki müthiş futbolu taraftarı mest etti.

    RÖVANŞI DA ALDILAR
    Karadeniz ekibi geçen sezon deplasmanda 'a 7-0 kaybetmişti. Trabzonspor böylece lig tarihinde en farklı mağlubiyetini almıştı. Bordo-mavililer dün 3-0 kazanarak rövanşı almış oldu. Özellikle ikinci yarıda müthiş oynadılar.

    5 İSİM SARIDA GEÇTİ
    Fırtına'da Antalyaspor maçına 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında çıktı. 3'er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega dün kart görmeleri durumunda G.Birliği mücadelesinde görev yapamayacaklardı ama kart görmediler.


    Yunus Emre SEL
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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