Avrupalı Trabzon
44 puanlı ve 5. Fırtına, 43 puanlı 4. kırmızı-beyazlıları Rodallega (2) ve Uğur’un golleri ile yıkarak Avrupa yolunda çok önemli bir adım attı.
GOL SAYISI 31'E ÇIKTI
Fırtına, rakibiyle Antalya'da oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 6 kez de mağlup oldu. Bordomavililer bu maçlarda 31 gol attı, kalesinde 24 gole engel olamadı. Antalya deplasmanında rakibine karşı genel bir üstünlüğü bulunan Karadeniz ekibi, son 7 maçta ise 2. kez galip gelebildi. Trabzonspor'un dün ikinci yarıdaki müthiş futbolu taraftarı mest etti.
RÖVANŞI DA ALDILAR
Karadeniz ekibi geçen sezon deplasmanda Antalyaspor'a 7-0 kaybetmişti. Trabzonspor böylece lig tarihinde en farklı mağlubiyetini almıştı. Bordo-mavililer dün 3-0 kazanarak rövanşı almış oldu. Özellikle ikinci yarıda müthiş oynadılar.
5 İSİM SARIDA GEÇTİ
Fırtına'da Antalyaspor maçına 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında çıktı. 3'er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega dün kart görmeleri durumunda G.Birliği mücadelesinde görev yapamayacaklardı ama kart görmediler.
Yunus Emre SEL
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:49
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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