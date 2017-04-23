 Auta gidiyor sandım – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Auta gidiyor sandım

    Auta gidiyor sandım
    Dün sahaya kaptan olarak çıkan bir de gol attı. Başarılı stoper, golünü anlattı: "Ben vurdum auta gidiyor sandım. N'doye güzel çevirdi vurdum nasip oldu. Güzel gol oldu. Tüm çocukların bayramlarını kutluyorum."
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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