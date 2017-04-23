 Asist makinesi Olcay Şahan – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Asist makinesi

    Asist makinesi Olcay Şahan

    Karadeniz ekibine transferinden sonra müthiş katkı yapan , Süper Lig'de Antalyaspor karşısında altı maça çıkıp üç gol atmıştı.

    Antalyaspor, 29 yaşındaki orta sahanın en çok gol attığı takım konumunda. Olcay dün de geleneği sürdürmek istedi ama bunu başaramadı. Ancak takıma yine büyük katkısı oldu. Rodallega'nın golünde asist yapan 29 yaşındaki orta saha, bordo-mavili forma ile 14 maçta 1 gol attı ve 6 asist yapmayı başardı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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