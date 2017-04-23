 1 dakika bile yeter – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    1 dakika bile yeter

    1 dakika bile yeter

    Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan kaleci Alvrado, bir dakika oynasa bile her zaman hazır olduğunu söyledi.

    27 yaşındaki Kosta Rikalı eldiven, "Zor bir maç olacağını biliyordum. Bizimle aynı hedeflere sahipler. Çok şükür ki 3-0 galip geldik. Bir dakika oynasam bile çok iyi olmalıyım. Her zaman hazır olmam gerekiyor. gibi takımda forma giyiyoruz" diye konuştu.

    ESTEBAN'A ÖZEL İLGİ
    Geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile oynanan maçta kalesinde 7 gol gören 'a maç öncesinde özel ilgi gösterildi. Takım arkadaşları da Kosta Rikalı kalecinin maça motivasyonunda önemli rol oynarken, Esteban dün başarılı işler yaptı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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