Yanal’ın Tosic aşkı
Bordo-mavili hoca, CSKA Moskova ile sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Sırp orta sahanın transfer edilmesini istiyor. Yönetim girişimlere başlıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın devre arasında da transferini çok istediği CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Zoran Tosic'in alınması için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Bordo-mavililer sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için şimdiden düğmeye basacak. Sırp oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Tosic'in devre arasında kendisiyle görüşen Trabzonspor'la bir ön görüşme yaptığı belirtildi. Orta sahanın sağ ve sol kanadında forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcunun tecrübesiyle takıma çok şey kazandıracağını düşünen Ersun Yanal bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.
76 MAÇA ÇIKIP 11 GOL ATTI
Ayrıca Karadeniz ekibi, Manchester United geçmişi de olan Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. 1.71 boyundaki Tosic, Sırbistan Milli Takımı ile şu ana kadar 76 maça çıktı ve 11 gol attı.
Yunus Emre SEL
76 MAÇA ÇIKIP 11 GOL ATTI
Ayrıca Karadeniz ekibi, Manchester United geçmişi de olan Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. 1.71 boyundaki Tosic, Sırbistan Milli Takımı ile şu ana kadar 76 maça çıktı ve 11 gol attı.
Yunus Emre SEL
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Yanal’ın Tosic aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.