Yanal’ın Tosic aşkı

Bordo-mavili hoca, CSKA Moskova ile sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Sırp orta sahanın transfer edilmesini istiyor. Yönetim girişimlere başlıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın devre arasında da transferini çok istediği CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Zoran Tosic'in alınması için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Bordo-mavililer sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için şimdiden düğmeye basacak. Sırp oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Tosic'in devre arasında kendisiyle görüşen Trabzonspor'la bir ön görüşme yaptığı belirtildi. Orta sahanın sağ ve sol kanadında forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcunun tecrübesiyle takıma çok şey kazandıracağını düşünen Ersun Yanal bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.



76 MAÇA ÇIKIP 11 GOL ATTI

Ayrıca Karadeniz ekibi, Manchester United geçmişi de olan Tosic'e sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. 1.71 boyundaki Tosic, Sırbistan Milli Takımı ile şu ana kadar 76 maça çıktı ve 11 gol attı.



Yunus Emre SEL