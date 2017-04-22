Savaşırsak kazanırız
Bordo-mavili takımın hocası, G.Saray ile F.Bahçe derbisinin olduğu haftada Antalyaspor engelini geçip Avrupa yolunda dev bir atım atmak istiyor: Kesinlikle 3 puan almalıyız
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kritik Antalyaspor maçı öncesi oyuncularını, "Savaşırsak kazanırız. Hiçbir maç kolay değil ama zorlaştırmamak bizim elimizde" diyerek motive ediyor... Antalyaspor maçının önemini her fırsatta oyuncularına anlatan Yanal, zorlu deplasmandan mutlaka üç puan ile dönmeleri gerektiğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, Beşiktaş derbisini basit hatalar nedeniyle kaybettiklerini oyuncularına tekrar hatırlatırken, "O maçta kaybedilen puan ya da puanları unutun ama yaptığınız hatalar aklınızdan çıkmasın. Onlardan gerekli dersleri alın" uyarısında bulundu.
HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL
Antalyaspor'un çok önemli oyuncularının bulunduğunu da belirten Yanal, şu ifadeleri de kullandı: "Rakibimizin sürpriz silahları olduğu için hata payımız yok. Sadece kendi işimize odaklanmalıyız. İkinci yarıda yakaladığımız çıkışın en önemli nedeni takım olmamızdı. Şimdi yeniden bir takım olarak, farklı bir seri başlatmalıyız. Savaşırsak kazanırız. Hiçbir maç kolay değil veya oynanmadan kazanılmıyor. Ama zorlaştırmamak ise bizim elimizde. Bu yüzden hata yapmayacağız, hata yapmaya zorlayacağız.
iMHA PLANI HAZIR
Sezonun ikinci yarısının en iyi hücum yapan takımlarından olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u imha planı belli oldu. Oyuncularına "Maçta tempoyu ayarlayan taraf kesinlikle biz olmalıyız" dediği belirlenen Yanal'ın bu konuda orta alan ve kanat futbolcularına özel görev verdiği kaydedildi. Deneyimli hocanın orta alanda baskı kurup rakibi hataya zorlamayı planladığı ve kapılacak topları ise en kısa yoldan her iki kanada ulaştırmayı düşündüğü belirlendi. Yanal'ın Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Pereira gibi hızlı oyuncularını hücuma çıkarken kesinlikle top kaybı yapılmaması yönünde uyardığı da öğrenildi.
ESTEBAN'A ÖZEL İLGİ
Bordo-mavili takımın geçtiğimiz sezon Antalyaspor'dan yediği yedi golde kalede yer alan Esteban, Onur'un kart cezalısı olması nedeniyle yine bir Antalyaspor maçında görev yapacak. Bu nedenle psikolojik olarak oyuncusunun baskı altında kalmasını istemeyen teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli file bekçisi ile özel olarak ilgilendi. Kosta Rikalı eldivene en ciddi morali veren isim ise kaptan Onur Recep Kıvrak oldu.
HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL
Antalyaspor'un çok önemli oyuncularının bulunduğunu da belirten Yanal, şu ifadeleri de kullandı: "Rakibimizin sürpriz silahları olduğu için hata payımız yok. Sadece kendi işimize odaklanmalıyız. İkinci yarıda yakaladığımız çıkışın en önemli nedeni takım olmamızdı. Şimdi yeniden bir takım olarak, farklı bir seri başlatmalıyız. Savaşırsak kazanırız. Hiçbir maç kolay değil veya oynanmadan kazanılmıyor. Ama zorlaştırmamak ise bizim elimizde. Bu yüzden hata yapmayacağız, hata yapmaya zorlayacağız.
iMHA PLANI HAZIR
Sezonun ikinci yarısının en iyi hücum yapan takımlarından olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u imha planı belli oldu. Oyuncularına "Maçta tempoyu ayarlayan taraf kesinlikle biz olmalıyız" dediği belirlenen Yanal'ın bu konuda orta alan ve kanat futbolcularına özel görev verdiği kaydedildi. Deneyimli hocanın orta alanda baskı kurup rakibi hataya zorlamayı planladığı ve kapılacak topları ise en kısa yoldan her iki kanada ulaştırmayı düşündüğü belirlendi. Yanal'ın Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Pereira gibi hızlı oyuncularını hücuma çıkarken kesinlikle top kaybı yapılmaması yönünde uyardığı da öğrenildi.
ESTEBAN'A ÖZEL İLGİ
Bordo-mavili takımın geçtiğimiz sezon Antalyaspor'dan yediği yedi golde kalede yer alan Esteban, Onur'un kart cezalısı olması nedeniyle yine bir Antalyaspor maçında görev yapacak. Bu nedenle psikolojik olarak oyuncusunun baskı altında kalmasını istemeyen teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli file bekçisi ile özel olarak ilgilendi. Kosta Rikalı eldivene en ciddi morali veren isim ise kaptan Onur Recep Kıvrak oldu.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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