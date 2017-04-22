Olcay boş geçmiyor
Karadeniz ekibine transferinden sonra müthiş katkı yapan Olcay Şahan, Süper Lig'de Antalyaspor karşısında altı maça çıktı ve üç gol attı. Antalyaspor, 29 yaşındaki orta sahanın en çok gol attığı takım konumunda. Olcay bugün de geleneği sürdürmek ve bir kez daha fileleri sarsmak istiyor.
YUSUF'UN BÜYÜK KATKISI
20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 15 resmi maçta forma giydi ve toplam 14 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Bu sezon beş kez rakip fileleri sarsıp, dokuz asist yapan Yusuf, Süper Lig'de Trabzonspor adına en çok asisti olan (5 asist) iki futbolcudan biri. 5 asistli diğer oyuncu Olcay.
YUSUF'UN BÜYÜK KATKISI
20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 15 resmi maçta forma giydi ve toplam 14 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Bu sezon beş kez rakip fileleri sarsıp, dokuz asist yapan Yusuf, Süper Lig'de Trabzonspor adına en çok asisti olan (5 asist) iki futbolcudan biri. 5 asistli diğer oyuncu Olcay.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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