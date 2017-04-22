 Olcay boş geçmiyor – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Olcay boş geçmiyor

    Olcay boş geçmiyor
    Karadeniz ekibine transferinden sonra müthiş katkı yapan , Süper Lig'de Antalyaspor karşısında altı maça çıktı ve üç gol attı. Antalyaspor, 29 yaşındaki orta sahanın en çok gol attığı takım konumunda. Olcay bugün de geleneği sürdürmek ve bir kez daha fileleri sarsmak istiyor.

    YUSUF'UN BÜYÜK KATKISI
    20 yaşındaki , bu sezon 15 resmi maçta forma giydi ve toplam 14 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Bu sezon beş kez rakip fileleri sarsıp, dokuz asist yapan Yusuf, Süper Lig'de Trabzonspor adına en çok asisti olan (5 asist) iki futbolcudan biri. 5 asistli diğer oyuncu Olcay.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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