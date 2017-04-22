Görev N’Doye’un

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen N'Doye, Antalyaspor maçında formayı Rodallega'dan geri alacak. İzin gününde de çalışan ve antrenmanlardaki performansı ile Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaran 31 yaşındaki Senegalli forvetin, ikinci yarıdaki performansını Antalyaspor karşısında da sürdürmesi bekleniyor.