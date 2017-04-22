Görev N’Doye’un
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen N'Doye, Antalyaspor maçında formayı Rodallega'dan geri alacak. İzin gününde de çalışan ve antrenmanlardaki performansı ile Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaran 31 yaşındaki Senegalli forvetin, ikinci yarıdaki performansını Antalyaspor karşısında da sürdürmesi bekleniyor.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Görev N’Doye’un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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