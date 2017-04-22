Antalya ile 6 puanlık maç

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci bölümünde 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra geçen hafta iç sahada Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda, bir basamak gerisinde bulunan Antalyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor.Ligde son 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor'da kart cezalısı kaptan Onur Recep Kıvrak'ın haricinde eksik bulunmuyor. Bu oyuncunun yerine Kosta Rikalı kaleci Esteban ilk 11'de forma giyecek. Antalya Stadı'nda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde Trabzonspor 44 puanla 5'inci, Antalyaspor ise 43 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Fırtına bugün kazanırsa Avrupa için büyük avantaj elde edecek.Bordo-mavili takım ile Antalyaspor, bugün Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Fırtına, rakibiyle Antalya'da oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 6 kez de mağlup oldu. Bordo-mavililer bu maçlarda 28 gol attı, kalesinde 24 gole engel olamadı. Antalya deplasmanında rakibine karşı genel bir üstünlüğü bulunan Trabzonspor, son 6 maçta ise 1 kez kazanabildi.Fırtına geçen sezondeplasmandaoynadığımaçını7-0 kaybetmişti.böylecelig tarihindeen farklı mağlubiyetinialmıştı.dahaönce 1993-94'te'a deplasmanda7-1kaybetmişti.Teknik direktör, bugünkü maçta rakibin etkili isimlerine özel önlemler aldı. Defans hattını uyaran başarılı hoca, "Özellikle'ya dikkat edin. Topla buluştuğunda yüzünü kaleye dönmemeli. Şut da atmamalı" dedi.