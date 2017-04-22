Antalya ile 6 puanlık maç
Ligde 5. olan Trabzonspor, 6. Antalyaspor’u yenerek Avrupa kupaları için rahat nefes almak istiyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci bölümünde 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra geçen hafta iç sahada Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda, bir basamak gerisinde bulunan Antalyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligde son 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor'da kart cezalısı kaptan Onur Recep Kıvrak'ın haricinde eksik bulunmuyor. Bu oyuncunun yerine Kosta Rikalı kaleci Esteban ilk 11'de forma giyecek. Antalya Stadı'nda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde Trabzonspor 44 puanla 5'inci, Antalyaspor ise 43 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Fırtına bugün kazanırsa Avrupa için büyük avantaj elde edecek.
FIRTINA 24-8 ÜSTÜN
Bordo-mavili takım ile Antalyaspor, bugün Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Fırtına, rakibiyle Antalya'da oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 6 kez de mağlup oldu. Bordo-mavililer bu maçlarda 28 gol attı, kalesinde 24 gole engel olamadı. Antalya deplasmanında rakibine karşı genel bir üstünlüğü bulunan Trabzonspor, son 6 maçta ise 1 kez kazanabildi.
EN FARKLI YENİLGİSİ
Fırtına geçen sezon deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçını 7-0 kaybetmişti. Trabzonspor böylece lig tarihinde en farklı mağlubiyetini almıştı. Karadeniz ekibi daha önce 1993-94'te Beşiktaş'a deplasmanda 7-1 kaybetmişti.
ETO'O İÇİN ÖNLEM
Teknik direktör Ersun Yanal, bugünkü maçta rakibin etkili isimlerine özel önlemler aldı. Defans hattını uyaran başarılı hoca, "Özellikle Eto'o'ya dikkat edin. Topla buluştuğunda yüzünü kaleye dönmemeli. Şut da atmamalı" dedi.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligde son 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor'da kart cezalısı kaptan Onur Recep Kıvrak'ın haricinde eksik bulunmuyor. Bu oyuncunun yerine Kosta Rikalı kaleci Esteban ilk 11'de forma giyecek. Antalya Stadı'nda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde Trabzonspor 44 puanla 5'inci, Antalyaspor ise 43 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Fırtına bugün kazanırsa Avrupa için büyük avantaj elde edecek.
FIRTINA 24-8 ÜSTÜN
Bordo-mavili takım ile Antalyaspor, bugün Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Fırtına, rakibiyle Antalya'da oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı, 6 kez de mağlup oldu. Bordo-mavililer bu maçlarda 28 gol attı, kalesinde 24 gole engel olamadı. Antalya deplasmanında rakibine karşı genel bir üstünlüğü bulunan Trabzonspor, son 6 maçta ise 1 kez kazanabildi.
EN FARKLI YENİLGİSİ
Fırtına geçen sezon deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçını 7-0 kaybetmişti. Trabzonspor böylece lig tarihinde en farklı mağlubiyetini almıştı. Karadeniz ekibi daha önce 1993-94'te Beşiktaş'a deplasmanda 7-1 kaybetmişti.
ETO'O İÇİN ÖNLEM
Teknik direktör Ersun Yanal, bugünkü maçta rakibin etkili isimlerine özel önlemler aldı. Defans hattını uyaran başarılı hoca, "Özellikle Eto'o'ya dikkat edin. Topla buluştuğunda yüzünü kaleye dönmemeli. Şut da atmamalı" dedi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Antalya ile 6 puanlık maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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